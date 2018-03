Aécio: tucanos terão dificuldades no Norte e Nordeste

Segundo Aécio, basta analisar as pesquisas, ou simplesmente visitar a região, para perceber que a capacidade de transferência de votos de Lula é um fato "notório". Para o mineiro, será necessário que o PSDB construa um discurso específico para a região, não negando o que foi feito antes.

O governador mineiro, que vai se desincompatibilizar no fim do mês para concorrer ao Senado, frisou que rejeita a tese "de alguns" do PSDB de que é preciso negar tudo o que foi feito a partir de 2003. Para o tucano, é inegável que o governo Lula conseguiu avanços, mas é preciso ressaltar que tudo o que Lula construiu foi possível porque o alicerce já havia sido construído nos governos anteriores.