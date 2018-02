Aécio tem credenciais para ser candidato em 2010, diz Serra

Em clima de muita cordialidade, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), negou nesta sexta-feira, 5, no Palácio da Liberdade, que haja tensão entre ele e o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), que devem disputar a indicação do partido à candidatura para a Presidência da República em 2010. "Não há tensão nenhuma, é claro que há um entendimento e uma proximidade política e é claro que vamos estar juntos. Quem estiver apostando nisso (no confronto), vai perder, é aposta errada", afirmou.

Serra rejeitou a tese de formação de uma chapa puro-sangue tucana. "O governador Aécio tem todas as credenciais para ser candidato à Presidência da República. Não tem nenhum cabimento discutir quem vai ser vice do outro, isso não faz sentido", disse. Ele enfatizou que a hipótese nunca foi discutida com Aécio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o governador paulista, nenhum dos dois pré-candidatos tucanos à Presidência quer uma antecipação do processo eleitoral. Segundo ele, nas últimas eleições presidenciais não se tinha uma antecipação da campanha como é observado agora. Para Aécio, ambos têm muitas afinidades e uma visão de País parecida. "Seja o governador Serra, seja eu eventualmente o presidente da República, a certeza é de que os rumos traçados serão muito parecidos", disse o governador mineiro.

Os governadores assinaram nesta sexta acordos de substituição tributária, que estabelecem a cobrança de ICMS na origem de fabricação.