Aécio sugere campanha com Serra para mostrar união

Após o governador de São Paulo, José Serra, dar aval para a realização de prévias para a escolha do candidato do PSDB à Presidência, o governador mineiro Aécio Neves defendeu nesta quarta-feira, 18, a unidade da legenda e sugeriu que ele e o colega paulista caminhem juntos pelo Brasil. "Algo coordenado pela direção nacional do partido, mostrando que mais do que qualquer projeto individual, prevalece o projeto de País que o PSDB tem", disse Aécio, durante solenidade no Palácio da Liberdade. Veja também: Serra: governo Lula faz menos do que mostra propaganda O governador de Minas, que havia cobrado a definição sobre as primárias até o final de março, evitou um tom triunfalista, afirmando que no processo "não há vitorioso". "Porque havendo vitorioso tem que haver derrotado. Não há vitorioso nem derrotado. O que existe, na verdade, é um amadurecimento do PSDB", destacou. "Aqueles que apostam nas prévias como um instrumento de divisão do partido e de acirramento de ânimos - alguns, talvez, até torçam por isso - se decepcionarão." Segundo Aécio, o instrumento poderá "cimentar, amalgamar de forma definitiva o PSDB, que, unido, certamente, é um fortíssimo candidato à sucessão do presidente Lula".