Aécio só anunciará sua equipe na última semana do ano O governador reeleito de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta terça-feira que só deverá anunciar sua equipe de governo para o próximo mandato na última semana do ano. Aécio, que participou da inauguração do Complexo Energético de Capim Branco, no Triângulo Mineiro, observou que "um governo novo, pressupõe novidades", mas não adiantou nenhum nome de seu futuro secretariado. Ele garantiu que a equipe será marcada pela qualificação técnica, mas não deixou de salientar que nas escolhas também pesará o aspecto político. "Não fugirei ao perfil do início do nosso governo. Vamos qualificar ainda mais a nossa equipe, mas sempre com uma visão política, uma visão parceira de respeito aos partidos aliados", destacou.