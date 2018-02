Aécio segue nos planos da oposição mesmo com recusa A negativa solene do ex-governador mineiro Aécio Neves (PSDB) sobre a hipótese de aceitar a vice na chapa presidencial tucana deve pôr um ponto final no debate público do tema. Mas a oposição não considera o assunto encerrado. Setores do PSDB e de partidos aliados ainda enxergam espaço político e tempo hábil para um recuo e avaliam que a negativa pode ser até estratégica para "o grande gesto" que faria dele "o salvador" mais adiante.