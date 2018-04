Aécio se reúne hoje com governadores do Centro-Oeste O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), participa no início da tarde de hoje de reunião com os governadores do Centro-Oeste, na Residência Oficial do Governador do Distrito Federal. Aécio foi convidado pelo governador José Roberto Arruda (DEM) para o encontro que tem como tema questões de infraestrutura da região.