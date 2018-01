Aécio se reúne com Anastasia em Brasília

BRASÍLIA - À espera do julgamento sobre sua prisão, o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu na manhã desta terça-feira, 20, em sua casa em Brasília, o também senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). Os dois tucanos se reuniram por cerca de meia hora, no Lago Sul, região nobre da capital federal.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga na tarde desta terça-feira, 20, o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para prender provisoriamente o senador afastado. Aécio foi flagrado pedindo R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS, que gravou a conversa.

No julgamento também será analisado recurso da defesa contra o afastamento do mandato no Senado.

Além de Anastasia, aliado de Aécio em Minas, também estiveram na casa do senador na manhã de hoje seu assessor de imprensa e um dos seus advogados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No novo pedido de prisão, Janot utilizou uma imagem publicada nas redes sociais de Aécio reunido com outros tucanos em sua casa. Para o procurador, mesmo afastado do mandato, o senador continua a articular politicamente.