Aécio se prepara para deixar o governo no dia 31 Ao chegar à Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio, para participar de uma homenagem ao centenário de seu avô Tancredo Neves, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), confirmou que deixará o governo no próximo dia 31 para concorrer ao Senado e afirmou que no dia 10 de abril estará em Brasília para o lançamento da candidatura do governador José Serra como candidato do PSDB à Presidência da República.