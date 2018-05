Aécio revela que inflação estará entre focos da campanha O pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Aécio Neves (MG), já evidenciou que a inflação será um dos focos principais do seu discurso na disputa pela Presidência da República, responsabilizando o atual governo pela retomada da alta dos preços. "Você também está preocupado com a volta da inflação?" é a chamada de menos de um minuto que foi postada na internet, avisando que programa de TV do PSDB irá ao ar amanhã, 17, à noite, às 20h30.