Aécio retorna ao Senado com desafio de assumir liderança

Candidato derrotado no segundo turno pela presidente Dilma Rousseff (PT), Aécio aparece pela primeira vez em Brasília para "assumir" o seu "papel de líder da oposição". Em rápida entrevista no aeroporto de Brasília, o senador declarou: "Vamos cobrar tudo o que o governo prometeu e não está cumprindo. Não me sinto derrotado, me sinto um vitorioso, porque defendemos o que está vivo no coração dos brasileiros".