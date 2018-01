Aécio reprova atitute do governo no caso do boliviano O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, criticou nesta terça-feira, 27, a postura do governo Dilma em relação à crise no Ministério das Relações Internacionais por conta da transferência do senador boliviano Roger Pinto Molina para o País. Segundo Aécio, "é deplorável, sob todos os aspectos, a atitude tomada pelo governo da presidente Dilma Rousseff no episódio", afirmou, em nota.