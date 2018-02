Aécio rejeita chapa com Serra para eleições de 2010

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, afastou a possibilidade de uma chapa do PSDB com ele e o governador de São Paulo, José Serra, para disputar a eleição presidencial de 2010. "Isso não pode ser cogitado por uma razão simples: o PSDB não pode ter a prepotência de achar que, sozinho, vence as eleições. O PSDB tem que buscar alianças, aliados, compartilhar o poder", afirmou, durante a edição 2008 do prêmio "As melhores da Dinheiro", ontem à noite, em São Paulo. "O Serra tem todas as condições de ser esse candidato. Pode ser que existam outros nomes, pode ser o meu. O tempo é que vai dizer." Aécio tentou evitar o tema eleição presidencial alegando que é necessário primeiro concentrar esforços nas eleições para prefeitos, este ano. "Vamos vencer 2008 primeiro, não vamos inverter a lógica", desconversou. Mesmo assim, ele disse avaliar que a oposição tem chance real de vencer porque o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, não disputará a eleição em 2010. "Acho que há a possibilidade de uma aglutinação maior em torno do candidato da oposição, e o candidato será aquele que terá mais chance de vencer, de aglutinar forças", afirmou. O governador destacou que o seu partido não deve repetir um erro do passado: protelar o anúncio de um nome para concorrer à eleição, como fez em 2006. "Acho que em meados de 2009 temos de estar caminhando para definir quem vai apresentar um projeto novo para o País. Não adianta pensar em um nome sem saber o que esse nome representa. No Brasil, não faltam candidatos, há candidatos para todos os gostos, o que falta é projeto", afirmou. Ele fez questão de afirmar que se não for o escolhido pelo partido para a disputa em 2010, receberá a notícia com tranqüilidade. "Se houver um candidato com melhores condições, terá o meu apoio. Tenho uma virtude, que é a de não ter a menor obsessão por isso. Vivo muito bem minha vida, fazendo um trabalho em Minas, que é muito respeitado", argumentou.