Aécio reduz jornada de servidor do centro administrativo O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), assinou hoje um decreto que reduz de oito para seis horas a jornada diária de trabalho dos servidores efetivos que irão trabalhar no novo centro administrativo do Estado. Batizado de Cidade Administrativa, o novo centro foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e será inaugurado no próximo dia 4, data em que se comemora o centenário do nascimento de Tancredo Neves.