Aécio rebate críticas e alfineta Serra: 'Eu falo bem do PSDB e mal do PT'

MANAUS - Pré-candidato tucano à Presidência, o senador Aécio Neves (MG) rebateu neste sábado as críticas do ex-governador José Serra ao PSDB, desencadeando uma crise no partido. O mineiro abandonou o discurso conciliador que marcava a superfície da relação entre ambos nesta manhã.

"Cada um contribui com o partido do jeito quer pode. Eu estou aqui em Manaus falando bem do PSDB e mal do PT, né? Agora, não me acho a melhor pessoa para falar de complexos." Na sexta-feira, durante um evento com a juventude tucana na capital paulista, Serra fez várias críticas ao partidos que, segundo ele, sofre a síndrome do "bovarismo" e "tem necessidade de ser aceito pelo PT".

O ex-governador ainda criticou o discurso programático do PSDB, as disputas regionais do partido e chegou até a afirmar que muitos tucanos "trabalham contra o erário", sem citar nomes. Apesar de ter dito que estava fazendo uma autocrítica do PSDB, Serra afirmou aos jornalistas depois do evento que seus comentários foram "suprapartidários".