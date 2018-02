Aécio rebate críticas de Serra e provoca crise no PSDB O senador Aécio Neves (MG) rebateu neste sábado (8) as críticas do ex-governador José Serra ao PSDB, desencadeando uma crise no partido. Nesta manhã, na capital amazonense, o mineiro abandonou o discurso conciliador que marcava a superfície da relação entre ambos. "Cada um contribui com o partido do jeito que pode. Eu estou aqui em Manaus falando bem do PSDB e mal do PT, né? Agora, não me acho a melhor pessoa para falar de complexos."