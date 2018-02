Aécio reage a crítica de Dilma O governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), rebateu ontem a crítica da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que classificou o "choque de gestão" como um "conceito propagandístico". O choque de gestão é desde 2003 a principal vitrine do governo Aécio e uma espécie de mote de campanha dos tucanos. Apesar de elogiar a ministra como "uma das boas coisas que ainda tem o PT", Aécio disse que choque de gestão não pode ser compreendido como uma peça publicitária de um partido ou de um agrupamento político. "Isso não é bom para o País. Gestão eficiente, metas, transparência, eficiência do servidor público, participação dele nos bons resultados do Estado é uma prática que naturalmente avançará no Brasil. Em Minas, já avançou muito", argumentou, após solenidade de assinatura de convênio para institucionalização do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), em Belo Horizonte. "Teremos no ano que vem R$ 9 bilhões em investimentos em razão do choque de gestão que fizemos." Na solenidade, o ministro da Justiça, Tarso Genro, exaltou em discurso o "excelente trabalho" de Aécio à frente do governo mineiro. "Não é de graça que ele teve votação consagradora na reeleição."