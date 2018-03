Aécio quer explicações de Campello sobre Bolsa Família Em nota divulgada nesta terça-feira, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), anunciou que o partido apresentará um requerimento para convocar a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, para dar explicações sobre a antecipação do pagamento do programa Bolsa Família. A nota não especifica em qual comissão do Senado será apresentado o requerimento.