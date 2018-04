Aécio quer debate sobre investimentos sociais em MG O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou hoje que está "absolutamente aberto" para debater sobre área social com a oposição durante a campanha para a sua sucessão. Depois de passar 11 dias no exterior, Aécio chegou ao País pela manhã e já à tarde, acompanhado do vice e pré-candidato tucano, Antônio Anastasia, participou da inauguração do bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.