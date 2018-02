Aécio: PSDB irá ao Senado Federal sobre CPI da Petrobras

Depois de visitar o Mercado Municipal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, Aécio disse que o PSDB estuda também entrar com representação na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que avalia a conduta ética na administração pública, para dar a oportunidade de os citados na denúncia esclarecerem o que realmente aconteceu. "Temos que tirar as nossas principais empresas, no caso da Petrobras, da Eletrobras, das garras de um grupo político que delas se apoderou para manter-se no poder a qualquer custo", defendeu,

Para o senador, a denúncia é extremamente grave. "Brincam com a inteligência dos brasileiros. Se confirmadas estas denúncias, nós estamos diante de uma grande farsa. Uma farsa que, na verdade, avilta o Congresso Nacional em uma das suas funções fundamentais, que é a de fiscalizar e investigar ações do governo, mas também atenta contra a dignidade da sociedade brasileira porque faz com que todos participassem sem saber de uma grande encenação."

Serra

O candidato ao Senado pelo PSDB, José Serra, que acompanhou Aécio na visita à cidade de São José dos Campos, também considerou grave a denúncia sobre a CPI da Petrobras. "É um outro escândalo, um atrás do outro. Agora caberia a CPI da CPI, mas com a eleição (em curso) não vai dar tempo. Então, espero que o nosso próprio povo, sabendo o que aconteceu, faça a sua CPI nas urnas, em outubro", disse Serra, destacando que o episódio é uma "imoralidade porque se faz uma CPI e, junto, faz-se um combinado com senadores que têm mandato popular e deveriam representar o povo, com os que serão interrogados". "Realmente é um jogo muito pouco decente para dizer o mínimo."