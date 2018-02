Aécio propõe pacto com Estados e municípios mais fortes O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, fez no início da tarde desta segunda-feira, 18, em um rápido pronunciamento no ato político do partido em Poços de Caldas (MG), uma defesa de um novo pacto federativo, pelo fortalecimento de Estados e municípios. "O Brasil caminha para se transformar em um Estado unitário. Hoje a federação é palavra solta na folha de papel", afirmou, ao lado de sete governadores tucanos e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.