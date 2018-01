Aécio promete a Alckmin levá-lo às principais cidades mineiras O governador de Minas, Aécio Neves, prometeu hoje levar o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, aos oito principais municípios de seu Estado que são considerados pólos estratégicos e com visibilidade na mídia. O reforço para ajudar o candidato a melhorar seu desempenho em Minas, segundo maior colégio eleitoral, foi anunciado pelo próprio Aécio, durante encontro com Alckmin no gabinete do presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). O governador, que tem mais de 70% das intenções de votos, avisou que vai viajar por dez dias e, quando retornar, intensificará sua participação na campanha de Alckmin em Minas. A idéia, que foi discutida na última reunião do conselho político da campanha, é reforçar a presença de Geraldo Alckmin em programas de televisão para capitalizar sua boa imagem e capacidade de comunicação. Além de Aécio, o ex-governador de Pernambuco Jarbas Vasconcelos, do PMDB - que tem alto índice de popularidade no Estado -, se comprometeu também a desfilar com o candidato tucano nas cidades de Caruaru e Gravatá, nesta sexta-feira. Ontem, Geraldo Alckmin passou o dia ao lado do ex-governador Marconi Perillo, que também tem prestígio eleitoral em Goiás. Como Jarbas, Perillo está na dianteira das pesquisas para o Senado. Otimista, o goiano acha que o candidato crescerá assim que se tornar mais conhecido. "Aí ninguém vai reclamar mais e vai virar picolé de framboesa. Uma coisa maravilhosa", brincou. Entrega de cargos Aécio disse hoje que espera que o PMDB não lhe cause constrangimento e entregue os cargos que ocupa na administração estadual caso confirme a coligação com o PT na eleição de outubro. Ontem, a executiva estadual do PMDB apresentou ao pré-candidato petista, Nilmário Miranda, uma proposta oficial de aliança, na qual reivindica a vaga de vice na chapa e a indicação do candidato ao Senado.