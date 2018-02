Aécio pretende gravar depoimento em homenagem a Campos

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, pretende gravar para o primeiro programa de TV, que vai ao ar no dia 19, um depoimento em homenagem a Eduardo Campos, morto nesta quarta-feira em um acidente aéreo em Santos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Conversamos ontem sobre essa possibilidade. Ele deve gravar uma fala em relação ao Eduardo. Eram amigos", afirmou o coordenador-geral da campanha presidencial do PSDB, senador Agripino Maia (RN). "A decisão é do Aécio, mas faz todo o sentido ele gravar", ressaltou.

Os programas de rádio e televisão irão ao ar a partir da próxima terça-feira. Em razão da morte de Eduardo Campos, candidato à Presidência pelo PSB, Aécio cancelou as agendas programadas para esta semana e deve retomar o giro pela região Nordeste na próxima semana. O tucano, segundo assessoria do candidato, passou o dia com a família no Rio de Janeiro.