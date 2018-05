Aécio prega ''nova convergência''

"O que o Brasil busca, hoje, é uma nova convergência", afirmou Aécio. "O Brasil está cansado desse radicalismo que coloca PT e PSDB cada um num canto do ringue e quem perde as eleições se coloca de forma radical nas oposições, enquanto questões e reformas que são importantes ficam sendo constantemente adiadas."

Sobre a escolha do candidato tucano à Presidência, defendeu a tese de que não deve ser tomada apenas pela cúpula. "Mais do que definir nomes, o PSDB precisa dizer à população brasileira o que ele apresentará de diferente da proposta dos que estão no governo."