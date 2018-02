Aécio pode participar do programa do PSB O juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que compõe a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral de Belo Horizonte, negou ontem pedido de liminar de representação protocolada pela candidata do PC do B à Prefeitura de Belo Horizonte, Jô Morais, que pedia a proibição da participação do governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), no programa do horário eleitoral gratuito do candidato do PSB, Márcio Lacerda.