Aécio pedirá licença do Senado para se dedicar à eleição O senador e pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves (MG), vai se afastar do mandato no Congresso no início do mês de agosto para se dedicar exclusivamente à disputa pelo Palácio do Planalto. O pedido de licença deve ser feito logo após um pronunciamento na tribuna do Senado, em que deve prevalecer o tom de críticas do tucano ao atual governo.