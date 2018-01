Aécio pede mudanças na propaganda de TV O presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves (PSDB-MG), criticou nesta sexta-feira o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por permitir o que chamou de ?abusos? e ?exageros? na propaganda institucional dos partidos no rádio e na televisão, como seu emprego na propaganda fora de época de candidatos à Presidência. Aécio defendeu mudanças na lei que tornem mais claros os limites da publicidade partidária e obriguem as legendas a assiná-la. O uso da mídia eletrônica foi o principal instrumento do PFL para guindar a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, ao segundo lugar nas pesquisas. ?Acho que realmente alguns exageros ocorreram, a Justiça Eleitoral poderia estar mais atenta e ter estabelecido limites mais claros na utilização desses programas, que institucionalmente servem para projetar e dar divulgação a programas dos partidos e estão sendo usados para propaganda eleitoral?, disse o presidente da Câmara. ?Acho que, de alguma forma, o que ocorreu deverá servir de sinalização para que nós, legisladores, coloquemos limites para a utilização desses programas. Mas o PSDB dará, em seu programa de 6 de março, todo o espaço ao ministro José Serra (candidato do partido à Presidência).? Aécio disse que a lei poderia ter sido mais explícita. ?O Tribunal Superior Eleitoral está sendo brando?, criticou. Ele defendeu que o Congresso e a Justiça Eleitoral estabeleçam com mais clareza o uso espaço dos partidos na mídia. ?Como está hoje, tem permitido uma utilização distorcida desse espaço. É para a pregação de propostas, de programas, do partido, e não apenas para promoção de nomes.? O deputado tucano descartou, porém, a possibilidade de o PSDB ir à Justiça contra a utilização, pelos outros partidos, do espaço institucional para fazer campanha eleitoral antes da época permitida pela legislação. ?Até porque o que poderia ser feito, em grande parte, já foi feito. É algo que deve vir para melhorar a utilização desse tempo. Realmente, alguns abusos ocorreram, mas isso serve de lição para que, no futuro, possamos colocar alguns limites nessas questões.? Decolagem Bem-humorado, Aécio disse que o prazo para Serra decolar é ?6 de outubro, o dia da eleição?. Ele considerou ?remotíssima? a possibilidade de o PSDB trocar de candidato e ressaltou ainda achar possível a reedição, na eleição presidencial de 2002, da atual aliança de governo, inclusive com o PFL na chapa. Para ele, a melhor estratégia para que Serra decole é ?trabalho?. ?É claro que não se espera que amanhã ou depois ele seja líder?, salientou. ?O PSDB, tradicionalmente, não é um partido muito bom de pesquisas, mas tem sido muito bom em ganhar eleições. Vamos permitir que o ministro trabalhe, se comunique com a sociedade, viaje pelo País.? O deputado procurou não polemizar em relação à reação negativa do PSDB mineiro aos acenos de Serra em direção ao governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), adversário do partido. ?Sou de uma escola política que ensina que, para ganhar eleição, você deve somar, não diminuir?, disse. ?É claro que o PSDB de Minas é que vai conduzir a campanha do ministro Serra em Minas Gerais. Mas não se deve fechar a porta a nenhum apoio, sobretudo de um governador de um Estado da importância de Minas.? Aécio se encontrou ontem no Copacabana Palace com o presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Pier Ferdinando Casini, para assinar um acordo de cooperação do Legislativo italiano com a Câmara brasileira.