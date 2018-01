Aécio participa de encontro do PSDB em Sorocaba

Nesta sexta-feira, o presidente nacional do PSDB esteve em Campinas. "Me façam vencer as eleições em São Paulo que eu venço as eleições no Brasil", disse no encontro. Além disso, Aécio fez críticas ao uso político do Ministério da Agricultura feito pela atual gestão petista e disse que o diálogo o agronegócio é muito fácil. "É papo reto, como tenho dito."

Os eventos têm como objetivo discutir temas de interesse regional e promover a integração das bases do partido.

O líder do PSDB na Câmara, deputado federal Carlos Sampaio (SP), disse, ao site oficial do partido, que a visita às cidades paulistas representa um passo importante na construção de uma nova agenda.

"Acho importante o que Aécio se propôs a fazer: Conversando com os brasileiros, ouvindo as prioridades de cada uma das regiões, dessa vez especificamente do estado de São Paulo, para transformá-las em um programa que tenha a cara do País."