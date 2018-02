Aécio participa de ato em Campinas com aliado de Marina

Ao chegar ao local, o tucano voltou a criticar Marina. Para ressaltar que o projeto de sua adversária é inconsistente, Aécio afirmou que "boas intenções são importantes", mas que é ele que apresenta "um projeto consistente e com gente capaz de transformar sonho em realidade".

O candidato foi questionado sobre uma declaração de Marina, onde ela insinuou que Aécio é um profissional das escolhas incorretas. Em discurso na Feira Internacional de Tecnologia Sucroenergética (Fenasucro), em Sertãozinho (SP), hoje, a ex-ministra afirmou que muita gente no Brasil diz que o povo não pode ser governado por amadores do sonho.

"Ou apostam no sonho, ou vamos continuar nas mãos dos profissionais, dos que fazem escolhas incorretas", disse Marina. Sobre isso, Aécio disse que se surpreende por ela ter se considerado uma amadora. "É preciso que ela diga com clareza o que significaria o seu governo. Me parece um pouco confuso", disse o tucano.

Questionado sobre sua queda na última pesquisa do Ibope, que apontou a ultrapassagem da Marina, o tucano responsabilizou o impacto da morte de Eduardo Campos. Quando perguntado se a candidata do PSB passará a ser seu alvo preferencial a partir de agora, Aécio afirmou: "Sou adversário do modelo que está ai".

Antes do evento, o prefeito Jonas Donizette disse aos jornalistas que o deputado Beto Albuquerque, candidato a vice de Marina, gravou depoimento de apoio à reeleição de Geraldo Alckmin (PSDB) para ser utilizado na propaganda de TV.