Aécio Neves seria reeleito com folga no 1º turno Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira pela TV Globo em Minas Gerais, apontou que o governador mineiro, Aécio Neves (PSDB), seria reeleito no primeiro turno com ampla vantagem sobre os demais candidatos. A pesquisa considerou quatro cenários, alternando os candidatos que ainda terão que ser homologadas pelas convenções partidárias. No primeiro deles, se as eleições fossem realizadas hoje, Aécio teria 72% dos votos; Nilmário Miranda (PT) teria 6%; Tarcísio Delgado (PMDB), 3% e Rosane Cordeiro (PCO), 2%. Jorge Periquito (Prona) e Guilherme Dumont (PV) não obtiveram pontuação. Os votos brancos e nulos foram 8% do total e os que não souberam também chegaram a 8%. No segundo cenário, Aécio obteve 70% das intenções de voto; seguido por Nilmário (PT), com 7%. Tarcísio Delgado (PMDB) e Rosane Cordeiro (PCO) tiveram 3%. Fábio Magalhães (Prona), 1%. Guilherme Dumont (PV) não foi pontuado. Votos Brancos e Nulos somaram 7% e os que não souberam opinar, 8%. Na terceira simulação, em que o candidato do PMDB seria Maria Lúcia Cardoso e do Prona, Fábio Periquito, o governador teria 72% das intenções de voto. Nilmário, 7%; Rosane Cordeiro (PCO) e Maria Lúcia Cardoso, 2%; Jorge Periquito e Guilherme Dumont (PV) não foram pontuados. Votos brancos e nulos, 8% e não sabem, também 8%. No quarto e último cenário, muda o candidato do Prona. Aécio Neves teria 72% dos votos, Nilmário Miranda (PT), 7%; Rosane Cordeiro (PCO), 2%; Maria Lúcia Cardoso (PMDB) e Fábio Magalhães (Prona), 1%. Guilherme Dumont (PV) não obteve pontuação. Votos Brancos e Nulos somariam 8% e não souberam opinar, 8%. A pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de maio, a partir de entrevistas com 1.236 eleitores em 57 municípios mineiros. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.