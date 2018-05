Aécio Neves recebe apoio do PSD no Rio

Ao receber ontem à noite o apoio do PSD-RJ, o pré candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse que o Rio de Janeiro é estratégico para chegar ao segundo turno. "Dou à eleição no Rio importância estratégica enorme. Se avançar aqui para um bom resultado, é um passo largo para o segundo turno", disse o tucano quando chegou ao jantar com líderes do PSD.

Amanhã, Aécio vai jantar com o presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, que se comprometeu com a reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT). Kassab é ligado à Associação Comercial de São Paulo, onde Aécio fará uma palestra na segunda-feira, 28.

Aécio lembrou que, além do Rio, tem apoio do PSD em Minas Gerais, no Paraná e Goiás. "A realidade local se sobrepõe à realidade nacional. O PSD tem maior aproximação com nosso pensamento que com nossos adversários", disse o tucano.

No Rio, o PSD fará campanha para a chapa "Aezão", que reunirá Aécio e o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB). Aécio tem apoio de parte do PMDB do Rio, mas evitou se comprometer com o apoio à reeleição de Pezão. "A discussão está aberta. Não temos pressa para esta decisão", afirmou.

O pré-candidato voltou a dizer que o governo "está à beira de um ataque de nervos" por causa da CPI da Petrobras e que a presidente Dilma comanda um "governo de cooptação e não de coalizão".