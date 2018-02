Aécio Neves minimiza acordo entre PT e PMDB para 2010

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), minimizou nesta quarta-feira a formalização da aliança do PMDB com o PT, anunciada na noite de ontem pelas cúpulas dos dois partidos. "Acredito que vão prevalecer as alianças regionais. O PMDB é nosso aliado em muitos Estados", afirmou Aécio, ao chegar no Riocentro para a abertura do 37º Congresso Brasileiro de Agências de Viagem.

O governador comentou a ação movida pelos partidos de oposição na Justiça Eleitoral contra o que consideram campanha antecipada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, durante viagem de três dias para visitar obras de transposição do Rio São Francisco.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado se o presidente Lula estava em campanha, Aécio disse: "As instituições vão se manifestar. Não acompanhei o presidente. Ele próprio disse que houve comício".

Veja também:

O governador mineiro afirmou ainda que é preciso cuidado por parte de todos os governantes no período pré-eleitoral. "Todos têm que ter esta cautela. O governo federal não tem situação diferente de outros líderes de governo. Eu tenho tomado muito cuidado para não misturar o que é público e o que é interesse partidário", declarou Aécio.

Também participam da abertura do congresso a ministra Dilma, o ministro do Turismo, Luiz Barretto, e o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB).