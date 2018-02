Aécio Neves defende reformulação do Mercosul O senador Aécio Neves (PSDB), provável candidato tucano a presidente da República, criticou, nesta sexta-feira, 29, as restrições impostas por Argentina e Venezuela em negociações para acordos de livre comércio do Mercosul com outros blocos Econômicos. Aécio, que propôs uma reformulação no Mercosul, afirmou que "Argentina e Venezuela não podem amarrar o desenvolvimento do Brasil" e defendeu uma menor intervenção dos vizinhos nas negociações bilaterais.