Aécio Neves confirma início de caminhada pelo País

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), confirmou nesta terça-feira, 3, que no próximo dia 16 estará em Recife, dando início a uma caminhada pelo País que anunciou para este mês. Aécio, porém, disse que não tem pressa para definir sua agenda e nem esclareceu se pretendia convidar para a viagem o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), adversário na disputa interna pela indicação do presidenciável tucano e com quem se encontraria mais tarde em Brasília. Os dois governadores participariam de uma reunião com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, também pré-candidata à Presidência pelo PT. No mês passado, após Serra dar aval para a realização de prévias no PSDB, o governador mineiro sugeriu que ele e o colega paulista caminhem juntos pelo Brasil, sob a coordenação da direção nacional do partido. Ele disse também que conversaria com Serra depois do Carnaval. "Vamos com calma definir essa agenda (de viagens pelo País). Como disse a vocês, não tenho pressa. Eu tenho uma agenda já marcada em Recife já no próximo dia 16", afirmou, após participar de uma solenidade no Palácio da Liberdade com a presença de prefeitos de 35 municípios do Estado, que assinaram um termo de adesão ao programa Travessia, do governo estadual. O programa tem por objetivo de acelerar o crescimento econômico e o desenvolvimento social das cidades localizados nos vales do Mucuri, Jequitinhonha, Rio Doce e no norte de Minas, que apresentam os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. Conforme o governo mineiro, este ano serão investidos R$ 184 milhões de recursos do tesouro estadual nos municípios, atendendo uma população de 300 mil pessoas. "Estadista" - Durante o evento, não faltaram elogios ao governador mineiro. O prefeito de Chapada do Norte, Heraldo Eustáquio Soares (PR), que falou em nome dos colegas, foi enfático: "Minas e o Brasil são testemunhas desse governo, comandado por um estadista, comprometido unicamente com o bem de seu povo. Senhor governador, esperamos que o senhor possa fazer para o Brasil o que está fazendo por Minas. Governa sem burocracia, com sensibilidade, com coragem. Conte conosco".