Aécio nega vice e reafirma plano de concorrer ao Senado

Aécio retornou aos holofotes após quase um mês em férias no exterior, período em que a pré-candidata petista, Dilma Rousseff, subiu nas pesquisas de intenção de voto e aparece empatada tecnicamente com o presidenciável tucano.

"A minha decisão não pode ser tomada a partir de opiniões pessoais, até de boas intenções de alguns companheiros. Elas são legítimas, mas a minha decisão tem de ser tomada através de uma análise muito profunda que eu faço do cenário político. E estou absolutamente convencido de que a melhor forma de ajudar a dar a vitória ao governador Anastasia (...) e ao companheiro e amigo José Serra é estando em Minas Gerais como candidato ao Senado."

Sobre os que cobram "patriotismo" de sua parte, foi categórico: "Chega a ser uma piada. Ninguém fez mais gestos de generosidade dentro do PSDB em torno do nosso projeto do que eu."

''Campanha de beija-flor''

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Coube a Itamar falar claramente da opção de Aécio pela sucessão estadual. Segundo o ex-presidente, se fosse candidato a vice, Aécio faria uma "campanha de beija-flor." "Viria aqui (no Estado) de vez em quando, e bicava aqui e bicava lá. Nós precisamos vencer (em Minas)", afirmou. "É fundamental e nós acreditamos nisso piamente, a vitória do governador Anastasia."

Embora tenha dito que "é bem possível" que ele e Itamar façam uma dobradinha na disputa pelo Senado, Aécio voltou a admitir o ex-presidente como possível vice de Serra, salientando que caberá ao pré-candidato a escolha do nome. "Sempre que se falar de Itamar Franco estará se falando de ética, de dignidade. Um homem em condições de ser candidato ao que quer que seja, à Presidência, à vice-presidência da República", disse. "O que posso garantir é que o palanque em que estiver o presidente Itamar Franco será o meu palanque."

Animação

O ex-governador disse que retorna ao País extremamente animado com os cenários nacional e estadual. Prometeu empenho na campanha e afirmou que estará ao lado de Serra, se colocando à disposição para viajar pelo Brasil com o pré-candidato. Ele reiterou que considera que a campanha, de fato, terá início após a Copa do Mundo.

"É natural que estejamos vivendo o tempo de algumas ansiedades, mas estou absolutamente convencido de que nós vamos em Minas Gerais ter um excepcional resultado, tanto dando a vitória ao governador Anastasia, porque isso é o melhor para Minas Gerais, quanto também dando a vitória aqui ao presidente José Serra", disse.

Para o ex-governador, sua confiança na eleição de Serra e Anastasia se baseia no fato de ambos serem as melhores alternativas. Aécio afirmou também que a campanha de Serra não deve ignorar os avanços do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também não deve deixar de apontar "os equívocos" da gestão petista.