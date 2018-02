Aécio nega conselho de Lula sobre candidatura em 2010

Aécio e Lula se encontraram na semana passada, em Brasília. "Se o presidente Lula, obviamente, tiver algum conselho nesse campo, dará aos seus aliados e não aos seus adversários, até porque ele me respeita e é por isso mesmo que eu o respeito", afirmou o governador mineiro em entrevista hoje em Roma.

Para o governador mineiro, a ideia não passa de ilação de bastidores "que não tem compromisso com a verdade e com a realidade". "A minha articulação é no meu campo político. Na verdade, quem busca trazer ilações como essa em nada contribui para o bom encaminhamento desse processo".

Ele reafirmou que o PSDB tem dois nomes colocados à Presidência da República e que a decisão sobre a escolha do candidato será discutida no tempo apropriado.

Cemig

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governador mineiro se reuniu nesta terça-feira em Roma com o presidente da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A (Terna S.p.A), para finalizar os entendimentos sobre a transferência dos ativos de transmissão da Terna Participações, que foi adquirida em abril pela Cemig, por R$ 2,2 bilhões. A Terna S.p.A é a empresa de transmissão de energia elétrica do governo da Itália e controla a Terna Participações, braço da estatal italiana no Brasil. A operação já foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Durante o encontro, ficou acertado que a Terna Participações terá, nos próximos dias, uma assembleia geral para a escolha de novos conselheiros, que serão responsáveis pela escolha da nova direção da empresa. "Ultimamos entendimentos que farão com que os ativos de transmissão da Terna no Brasil passem à propriedade da Cemig ainda esse mês", disse o governador.