Aécio não espera decisões em reunião dos governadores O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta terça-feira, 6, que a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores não deve resultar em decisões, somente em sinalizações. "Eu gostaria que o presidente da República sinalizasse sua compreensão em relação à necessidade de recuperarmos a Federação, em termos de ter nos Estados parceiros efetivos nesse processo de crescimento e desenvolvimento", disse Aécio ao chegar ao encontro na Granja do Torto. "Não há expectativa de que sejam tomadas decisões aqui", disse o governador mineiro. "Nós todos temos muita cautela e sabemos das dificuldades do governo federal; temos conhecimento de que o governo federal compreende as dificuldades dos Estados." Apesar de não acreditar que o encontro resultará em decisões concretas, Aécio defendeu a reunião. "Este é um foro importante e o presidente da República certamente haverá de querer mantê-lo", disse. "Prefiro deixar para falar ao final, mas tenho uma expectativa positiva". O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse, antes do encontro, estar convencido de que as questões sobre segurança estariam na pauta definida pelo Planalto. "É inevitável", afirmou Cabral ao chegar à Granja do Torto. Programação A Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou que a reunião deve terminar por volta das 14 horas. De acordo com as informações iniciais, os 27 governadores compareceram ao encontro com Lula nesta terça-feira. O encontro teria começado às 9h40 e foi aberto por Lula, que falou por cerca de 10 minutos. Logo após, falaram os ministros das Relações Institucionais, Tarso Genro, e da Fazenda, Guido Mantega. O secretário-executivo da Fazenda, Bernardo Appy, falou sobre reforma tributária e o ministro da Educação, Fernando Haddad, sobre o Fundo da Educação Básica (Fundeb). A exposição dos ministros terminou às 11 horas, quando foi iniciada a manifestação dos governadores. Até as 12 horas, já haviam falado os governadores do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius; do Piauí, Wellington Dias; do Espírito Santo, Paulo Hartung; do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli; da Paraíba, Cássio Cunha Lima; do Mato Grosso, Blairo Maggi e do Distrito Federal, José Roberto Arruda.