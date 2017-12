Aécio não acompanha Alckmin em visita a cidade mineira O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, deixou claro que pretende "colar" sua campanha na imagem do governador de Minas, Aécio Neves, candidato à reeleição, dono de invejáveis índices de intenção de voto. Em visita a Governador Valadares, na região leste do Estado, Alckmin fez rasgados elogios a Aécio e citou o governador em todos os eventos que participou. Ele disse que, se for eleito, o Palácio da Liberdade terá no governo federal "um grande parceiro" e comemorou o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada ontem, na qual o governador estaria reeleito em primeiro turno se a eleição fosse hoje, com uma ampla vantagem sobre os adversários, atingindo um índice de 72% das intenções de voto. "Quero dizer da alegria de ver hoje no jornal a excepcional avaliação de meu companheiro", disse Alckmin, que também salientou que os tucanos podem se orgulhar. "Temos o governador mais bem avaliado do Brasil". Aécio, porém, não ouviu os elogios porque não acompanhou o presidenciável na visita à cidade mineira. Foi representado pelo secretário de Governo, Danilo de Castro. Nos últimos dias, Aécio precisou indiretamente responder a rumores de que não estaria empenhado na candidatura de Alckmin. Problemas de agenda O governador não acompanhou o candidato tucano na visita a Valadares com a alegação de que já tinha antecipadamente agendado para a parte da manhã do mesmo dia a inauguração do aeroporto de São João Del Rey. Na parte da tarde, Alckmin se encontraria com Aécio em Belo Horizonte e os dois participariam de eventos na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). No périplo por Valadares, Alckmin fez questão de anunciar, durante palestra numa faculdade de Direito da cidade, a confirmação da realização das convenções nacional e estadual do PSDB em Belo Horizonte. A "grande festa", como disse, será realizada no próximo dia 11, no ginásio do Mineirinho. As convenções irão homologar os nomes de Alckmin e Aécio nas disputas.