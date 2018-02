Aécio: mundo começa a perceber importância do Brasil O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou hoje que a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos em 2016 indica o aumento da "importância estratégica do Brasil". "Acho que o Brasil está de parabéns e o mundo começa perceber, cada vez mais, a importância estratégica do Brasil. Portanto, há Copa do Mundo em 2014, Olimpíada em 2016, geração de emprego, renda e, sobretudo, um otimismo que passa a tomar conta do Brasil", afirmou o governador mineiro em entrevista divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio da Liberdade.