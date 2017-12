Aécio mantém aliado de Itamar em presidência de estatal O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), manteve Djalma Morais, um dos principais aliados do ex-presidente Itamar Franco, na presidência da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), informou o Estado. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, presidente do Conselho de Administração da estatal. A Cemig é considerada uma das mais importantes empresas estaduais. Aécio não divulgou o destino do ex-ministro da Casa Civil Henrique Hargreaves, outro reconhecido aliado de Itamar, que durante o primeiro mandato ocupou a representação do Estado em Brasília.