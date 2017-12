Aécio lança edital para obra de R$ 900 milhões O governo de Minas Gerais lançou o edital de licitação para execução das obras e serviços de engenharia para construção do Centro Administrativo do Estado. Com projeto de Oscar Niemeyer, um dos arquitetos mais renomados do mundo, o Centro Administrativo é a maior obra do governo Aécio Neves (PSDB), orçada em R$ 900 milhões. HIPÓDROMO O empreendimento será construído em terreno de 804 mil metros quadrados, onde antes funcionava o antigo Hipódromo Serra Verde, na região norte da capital mineira. As propostas das empresas interessadas serão recebidas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O presidente da Codemig, Oswaldo Borges da Costa Filho, defendeu a obra. "Trata-se de um projeto que irá gerar grandes resultados para o governo, em termos de agilidade e dinamismo na prestação de serviços ao cidadão, com impacto na melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços", afirmou Costa Filho.