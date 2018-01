Aécio: 'Ganhar em SP é caminho para vencer no Brasil' O senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB à presidência da República, pediu o apoio dos prefeitos e vereadores tucanos para ganhar a eleição no Estado de São Paulo. "Se vencer as eleições em São Paulo, e espero que vençamos, vamos vencer no Brasil", disse. Aécio reuniu 21 prefeitos, vereadores e deputados neste sábado, 7, num clube da região central de Sorocaba para o evento "Conversa com os Brasileiros", do PSDB. Depois de criticar o desempenho da economia, a falta de investimentos na saúde e na fiscalização das fronteiras, disse que o País cansou do PT. "O Brasil está cansado de incompetência e estou pronto."