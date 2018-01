Aécio faz 'visita de cortesia' a Campos em Recife O governador Eduardo Campos (PSB) buscou minimizar a visita que o senador tucano Aécio Neves lhe faria, na noite desta quinta-feira, 29, na sua residência, no Recife, ao explicar se tratar de uma visita de cortesia, a exemplo do que "ele sempre faz quando vem a Pernambuco em uma missão partidária". Presidente nacional do PSDB, Aécio Neves não tinha outra "missão partidária" no Estado, a não ser a visita a Campos.