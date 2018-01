Aécio faz apelo para destravar pauta do Congresso O presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), disse, após reunir-se com o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, para discutir propostas de combate à criminalidade, que fará um apelo, no encontro desta tarde com os líderes partidários, para que os partidos aprovem na primeira semana de reabertura dos trabalhos as medidas provisórias que estão trancando a pauta do Congresso. Sem isso, segundo Neves, não será possível dar andamento à votação dos projetos na área de segurança pública. Segundo o presidente da Câmara, o cronograma deverá ser o seguinte: na primeira semana de trabalho, na segunda quinzena de fevereiro, o Congresso deverá votar as medidas provisórias para que a Câmara aprecie, em 60 a 90 dias, os projetos relativos a segurança pública, como o que prevê a unificação dos comandos das polícias civil e militar. Uma das prioridades do presidente da Câmara é criar a Comissão Permanente de Segurança Pública, onde serão analisados todos os projetos nessa área que tramitam na Casa. Para Aécio Neves, o tema segurança pública não pode ser tratado de forma eleitoral. "Não podemos trocar acusações partidárias", declarou, referindo-se às críticas feitas por alguns partidos, como o PT, ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no episódio da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel.