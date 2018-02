Aécio fala em vitória no primeiro turno de Anastasia

"Estou extremamente confiante na nossa vitória em Minas Gerais com o governador Antonio Anastasia que, acredito, ocorrerá no primeiro turno", disse. "Estou também muito confiante na possibilidade de José Serra vencer as eleições. Porque eles são, no plano estadual e no plano

nacional, os mais preparados candidatos."

Aécio tratou como uma "questão resolvida" a sua decisão de se candidatar ao Senado e não integrar uma chapa puro-sangue tucana na eleição presidencial. Ressaltando que a definição do vice deve ser conduzida por Serra e líderes dos partidos aliados, o ex-governador mineiro afirmou que os nomes do Estado devem ser avaliados.

Ele citou mais uma vez o ex-presidente Itamar Franco (PPS) e considerou o ex-ministro Pimenta da Veiga (PSDB) como um "belo nome". "Este é um nome extremamente qualificado, com larga experiência política. É um nome a ser avaliado", observou. "Existem nomes mineiros que são citados. Eu não digo que seja uma obrigatoriedade que seja de Minas, mas obviamente os nomes de Minas têm que ser avaliados."

Para Aécio, contudo, a escolha do vice no Brasil se dá em razão mais do perfil dos candidatos, ainda que ele some do ponto de vista político e eleitoral. "O brasileiro vota no candidato à presidência da República."

''Banho de vitória''

O ex-governador e Anastasia participaram de um almoço com cerca de 40 prefeitos da região norte do Estado. Aécio retomou o discurso de que a reeleição do governador irá impedir que haja "retrocesso" em Minas. "Minas não pode retroceder, nós não queremos uma volta ao passado", disse. "Tenho muita confiança de que vamos vencer as eleições em primeiro turno, porque isso interessa não ao PSDB ou aos nossos aliados, interessa a Minas Gerais. Minas não vai querer voltar atrás, quer continuar avançando."

O governador entrou no clima e disse que confia "plenamente" na vitória em primeiro turno. "Teremos aqui um banho de vitória em Minas. Não só a minha reeleição como a vitória do governador José Serra à Presidência."