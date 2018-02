Aécio fala em 'arrumação da casa na economia' O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, falou nesta segunda-feira, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, sobre a "arrumação da casa na economia" que o próximo presidente terá de implementar. Indagado sobre as tais medidas impopulares, o presidenciável disse que tomará as medidas necessárias para o País voltar a crescer. "Não é possível ficar na lanterna", destacou.