Aécio evita compromissos públicos durante visita de Lula O governador Aécio Neves (PSDB) optou por fugir dos holofotes no dia da primeira visita do ano a Minas Gerais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O mineiro avisou ao presidente Lula que não participaria da inauguração de uma barragem no norte do Estado, hoje pela manhã, devido a compromissos agendados.