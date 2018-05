Aécio evita comentar resultados do PIB

Segundo ele, porém, os setores mineral e siderúrgico, que têm um peso maior no complexo industrial do Estado, vêm dando sinais de retomada das atividades. "Mas ainda não há um retorno efetivo no que diz respeito à receita (de impostos)", afirmou.

Aécio afirmou que após uma análise mais aprofundada, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, pretende avaliar não apenas os dados do PIB brasileiro como também as perspectivas para este ano em relação à receita do Estado e à retomada do crescimento de algumas atividades, além das expectativas para o primeiro semestre do ano que vem.