Aécio: Estados vão lutar por recursos da Lei Kandir O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou hoje que o Estado poderá suspender a desoneração do ICMS sobre exportações se o governo federal mantiver a intenção de retirar os recursos da Lei Kandir do projeto do Orçamento para o próximo ano. "A consequência natural é que o Estado não contabilize mais os créditos do setor exportador", disse. De acordo com o governador mineiro, a batalha contra a iniciativa do governo será travada na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, onde a bancada de diversos Estados pretende condicionar a aprovação do Orçamento ao retorno do repasse. "Já estamos mobilizados no Congresso Nacional", afirmou.