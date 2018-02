Aécio: esse governo é tão ruim que até o PT quer mudar O candidato tucano à presidência da República, Aécio Neves, afirmou que o desejo de mudança de boa parte da população em relação à administração Dilma Rousseff é muito grande e que esse desejo existe inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, cuja convenção está ocorrendo neste sábado, em Brasília. "Este governo é tão ruim que até o PT quer mudar", comentou, na convenção nacional e estadual de SP do partido Solidariedade. "Mas vamos mudar sem o PT para resgatar a meritocracia e as reformas adiadas por esse governo", destacou.