Aécio encontra FHC em São Paulo para discutir o pós-Dilma

Um dia depois da aprovação da admissibilidade do pedido de impeachment na Câmara, o senador Aécio Neves (MG), presidente nacional do PSDB, se reuniu nesta segunda-feira, 17, em São Paulo, com ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir a pauta que os tucanos apresentarão ao vice-presidente Michel Temer caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada.

Aecio levou a FHC uma lista com princípios genéricos elaborada pela bancada no Senado. Entre outros itens, os tucanos pedem uma reforma política, com abre a corrupção e simplificação dos sistema tributário.

O encontro ocorre no momento que os tucanos debatem a participação da legenda em um eventual ministério de Temer. Como não consenso, FHC foi chamado para ser o árbitro da discussão interna, que deve ter seu desfecho na direção executiva.

Principal interlocutor do PSDB com Temer, o senador José Serra é cotado, segundo aliados do vice-presidente, para assumir o ministério da Saúde. Caso haja resistência a ideia de participação orgânica, os peemedebesitas dizem que o vice -presidente poderia fazer o convite dentro de sua cota "pessoal".